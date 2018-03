Soldados põem bomba em casa de palestino e saem feridos Quatro soldados israelenses ficaram feridos quando a bomba, que colocavam em frente à casa de um palestino para forçar a porta, explodiu antes do tempo, disseram fontes do Exército e testemunhas palestinas. Os soldados haviam tentado entrar na casa de Amir Thoqan que não estava na residência, de acordo com seu irmão Sharif. Os militares sofreram ferimentos leves e foram retirados pouco depois. O Exército deteve vários palestinos buscados pelo serviço de segurança e a maior parte das prisões ocorreu no acampamento de refugiados de Balata, a leste de Nablus, onde quatro foram detidos; outros três foram presos perto de Ramallah e mais um em Beit Furik. Também no sábado, o ministro palestino de Informação, Yasser Abed Rabbo, disse que uma delegação palestina se reuniria com o subsecretário de Estado americano William Burns na próxima quinta-feira, em Jericó. Enquanto a população da parte ocidental de Nablus teve liberdade de movimentos neste sábado, a parte oriental, com cerca de 60.000 habitantes,permaneceu sob toque de recolher. O toque de recolher foi suspenso também em Ramallah e Tulkarem, Qalqilya, Hebron e Jenin.