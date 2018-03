Soldados põem fim a choques em Trípoli Soldados libaneses chegaram ontem a Trípoli, pondo fim a dois dias de intensos confrontos sectários que deixaram pelo menos nove mortos e ameaçaram a recente estabilidade no país. Segundo relatos de moradores locais, soldados e policiais ocuparam a área entre os bairros pró-governo e pró-Hezbollah, grupo radical xiita. Alguns moradores aproveitaram o período de calma e voltaram para suas casas para avaliar os estragos. Em maio, governo e oposição chegaram a um acordo no Catar que pôs fim a 18 meses de violência e instabilidade política no Líbano.