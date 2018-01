Soldados presos por tentar roubar US$ 900 mil em Bagdá Quatro soldados americanos foram presos por tentar roubar US$ 900 mil dos cerca de US$ 700 milhões encontrados em algumas casas de Bagdá, informou o jornal The New York Post. Os quatro soldados, cuja identidade não foi revelada, pertencem ao 4º Batalhão da 64ª Divisão Blindada e serão julgados por um conselho de guerra, informou o jornal, citando fontes militares. O dinheiro, descoberto na sexta-feira por militares americanos, foi "aparentemente abandonado" por membros do Partido Baath, que governava o Iraque, e comandantes da Guarda Republicana que fugiram de Bagdá, explicou o Post. O dinheiro foi achado por dois sargentos que procuravam uma ferramenta para cortar alguns galhos de árvores no local onde foi instalado seu quartel, perto do Rio Tigre. Uma pequena casa com blocos de concreto fechando suas janelas e portas chamou a atenção dos militares, que encontraram lá dentro várias caixas metálicas com centenas de maços de notas de US$ 100. A descoberta os levou a revistar outras casas similares no elegante bairro onde viviam altos funcionários do governo de Saddam Hussein. Ao todo, os militares encontraram escondidos nas paredes falsas aproximadamente US$ 700 milhões. Três soldados esconderam US$ 600 mil no buraco de uma árvore perto de uma casa onde encontraram 37 caixas, cada uma delas com US$ 4 milhões. Um outro soldado havia escondido US$ 300 mil em um veículo militar quando transportava parte do dinheiro encontrado. Veja o especial :