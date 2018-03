Soldados rebeldes bloqueiam acessos na Costa do Marfim

BOUAKE - Soldados rebeldes bloquearam o acesso a cidade Bouake, centro da Costa do Marfim, na manhã deste sábado, 13, exigindo pagamento para a liberação. A revolta ocorre um dia após o chefe do Estado Maior do Exército, General Touré Sekou, ameaçar os manifestantes com "sanções disciplinares graves."

O pagamento exigido faz parte de uma série de promessas feitas pelo governo federal aos 8,4 mil militares que se rebelam no país desde janeiro deste ano.

Bouake tem sido a capital de rebeliões desde 2002. Grande parte destes rebeldes, que apoiaram o presidente Alassane Ouattara na crise entre os anos de 2010-2011 contra o ex-presidente Laurent Gbagbo, se recusam a reconhecer a vitória eleitoral.

Neste sábado, o comércio e as agências bancárias fecharam as portas por medida de segurança.