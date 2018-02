Soldados, rebeldes e crianças morrem em confrontos no Iraque Mais um dia de violência no Iraque. Em Bagdá, um soldado americano morreu quando o veículo Humvee em que viajava passou por uma bomba e pelo menos quatro crianças iraquianas foram mortas pelas forças dos EUA durante tiroteio. O general Mark Kimmitt disse que soldados americanos foram emboscados por atiradores escondidos nos telhados de ambos os lados da rua no leste da capital enquanto socorriam os companheiros que estavam no Humvee que pegava fogo. Testemunhas disseram que as crianças, de aproximadamente 12 anos, tinham saído da escola e festejavam com outras pessoas o ataque ao veículo americano quando foram atingidas pelos soldados americanos. Em Mossul, norte do Iraque, foguetes Katiusha atingiram um hotel, um hospital e uma delegacia de polícia, matando 4 iraquianos e ferindo outros 14. Um soldado americano morreu hoje após ter sido ferido na véspera nos atentados suicidas contra os terminais petrolíferos de Basra no sul do Iraque, onde morreram outros dois militares dos EUA, informou um porta-voz da Marinha.