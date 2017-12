Soldados russos morrem em conflitos com chechenos Pelo menos cinco soldados russos morreram nesta quinta-feira durante um combate com 170 rebeldes chechenos na república de Ingushetia, fronteira com a Chechênia. Eles tentaram invadir uma aldeia e derrubaram um helicóptero russo, segundo fontes militares. Os dois pilotos do helicóptero do Exército, um Mi-24, morreram na queda próximo a aldeia de Galashki, em Ingushetia. Fontes do Estado Maior do exército russo declararam que o confronto "já dura nove horas" e que pelo menos 30 rebeldes islâmicos morreram ou ficaram feridos durante a tentativa de tomar Galashki. Três policiais russos também teriam morrido no confronto. Um porta-voz do Kremlin confirmou o combate, que é o mais violento da guerra da Chechênia nos últimos meses, e disse que os rebeldes saíram do Passo de Pankisi, na Geórgia.