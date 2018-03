Soldados russos morrem em emboscada na Chechênia Pelo menos nove soldados russos morreram e outros cinco ficaram feridos quando um grupo de rebeldes armou uma emboscada contra um veículo do Exército da Rússia no sul da Chechênia, informou neste domingo uma fonte ligada a Moscou. Os soldados viajavam em um caminhão militar na noite de ontem quando passaram sobre uma mina ativada por controle remoto na região de Shatoi, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado. Em seguida, os rebeldes deixaram seu esconderijo e atacaram o veículo com granadas e fuzis automáticos. O caminhão seguia à frente de um comboio militar que voltava para uma base nas montanhas do sul da Chechênia.