Soldados são despidos por multidão enfurecida na Índia

Dois soldados indianos foram exibidos publicamente nus por suposta tentativa de estuprar uma menina indiana na parte da Caxemira administrada pela Índia, disse a polícia. Indignados com o suposto crime, moradores do vilarejo de Kunan, próximo à cidade de Bandipora, no norte do território, espancaram os soldados, despiram-nos e exibiram-nos pelo mercado da área. A polícia registrou a tentativa de estupro dos soldados, mas um porta-voz do Exército disse que as acusações eram falsas. Segundo o porta-voz, os moradores do vilarejo foram encorajados por "radicais". Segundo relatos, os moradores locais dizem que os dois soldados, vestidos à paisana, entraram à força em uma casa no vilarejo de Kunan na noite de terça-feira. Eles se apresentaram como militantes e pediram comida e abrigo à família. A Caxemira é dividida em duas partes, uma administrada pela Índia, a outra pelo Paquistão. ´Coletando inteligência´ Os relatos dizem que os soldados supostamente teriam tentado estuprar uma adolescente na casa. Quando a jovem pediu ajuda, os vizinhos correram para acudí-la, espancaram os soldados, despiram-nos, rasparam suas cabeças e espalharam fuligem em seus rostos. Os soldados foram carregados em um mercado local nus por uma multidão enfurecida, que também gritou palavras de ordem contra o Exército. A polícia usou gás lacrimogêneo e atirou para o ar para dispersar a multidão antes de prender os soldados. O porta-voz do Exército, coronel Manjinder Singh, disse que os soldados tinham ido ao vilarejo para coletar inteligência. Segundo Singh, alguns "radicais" fizeram alegações falsas contra eles, e incitaram os moradores.