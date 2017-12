Soldados são detidos com carregamento químico para Farc A Polícia colombiana deteve dois soldados que transportavam um carregamento de substâncias químicas usadas no processamento de cocaína e que tinham como destino final as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A imprensa informou que os militares foram detidos na estrada que une Bogotá a Villavicencio, capital do departamento de Meta. Os detidos transportavam em um caminhão, entre outras coisas, 1.400 galões de ácido sulfúrico, substância indispensável no processo de elaboração da cocaína. Segundo a versão oficial, as substâncias seriam entregues a uma frente das Farc dedicada ao comércio ilegal de cocaína. Os militares detidos foram expulsos do Exército colombiano e foram colocados à disposição da Justiça. Vários militares colombianos já se viram envolvidos em escândalos por terem vínculos com as Farc e há casos em que os soldados até mesmo escoltaram grandes carregamentos de drogas para o grupo armado.