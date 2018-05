Soldados têm aulas de cultura

Os americanos estão tentando consertar os erros que cometeram nos anos iniciais de ocupação do Iraque. Para isso, além de treinamento militar, o Fort Polk oferece um curto intensivo sobre cultura e sociedade iraquiana para os soldados que estão prestes a embarcar. "Quando chegamos no Iraque em 2003, fomos com a idéia de que, na cultura árabe, era preciso mostrar força, nunca pedir desculpas ou admitir um erro", diz o coronel Daniel Pinnell, responsável pela imersão cultural dos soldados. "Como se viu posteriormente, estávamos errados." De acordo com Pinnell, o Exército dos EUA havia sido orientado por pessoas que tinham o ponto de vista da era Saddam Hussein, na qual a regra era ser agressivo. Agora, o treinamento dos soldados é completamente diferente. "Ensinamos aos soldados que o mundo não é preto ou branco como muitos o vêem", diz. "Com o treinamento atual, é bastante raro que um oficial seja agressivo demais", afirma Pinnell, que já serviu em Ruanda, Uganda, Namíbia e Kosovo. Na África, conta Pinnell, os soldados americanos foram muito bem acolhidos, enquanto no Iraque enfrentam grande resistência. É claro que alguns desvios persistem. Durante uma simulação com guardas iraquianos, um soldado em treinamento perdeu as estribeiras. "Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Eu não preciso de lições sobre como tornar o local mais seguro", gritava o americano, diante do alerta de que o posto de revista deveria ser montado em um local mais distante do posto policial. No curso, eles ensinam os soldados a evitar gafes básicas no Iraque, como apertar a mão de uma mulher, tocar na cabeça das pessoas ou mostrar ostensivamente a sola de seus pés ou sapatos. Mas algumas das recomendações do manual cultural são peculiares. "Não se comporte de forma arrogante e não se descontrole; não escorregue na cadeira quando estiver sentado; não tente converter alguém para sua religião." O curso também ensina os princípios básicos do Islã, explicando aos soldados o que é o Alcorão, fatwa, Sharia e as diferenças entre sunitas e xiitas. P.C.M.