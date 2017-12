Soldados tomam hospital usado por rebeldes no Iraque Soldados iraquianos, apoiados pelas forças americanas, atacaram um hospital usado por rebeldes no norte de Mosul e detiveram três suspeitos, informou o exército dos EUA nesta sexta-feira. Os membros da Força Especial de Polícia do ministério do Interior cercaram o hospital al-Zajaraui na quinta-feira, logo depois de saber que os rebeldes usavam o local para tratar seus feridos, disse o tenente-coronel Paul Hastings.