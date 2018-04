Soldados tomam hotel das Filipinas em tentativa de golpe Soldados rebelados das Filipinas esconderam-se em um hotel de Manila nesta quinta-feira pedindo a derrubada do governo, mas acabaram rendendo-se após uma tropa de elite ter invadido o local e disparado gás lacrimogêneo no saguão. Os líderes do frustrado golpe foram presos pela polícia. O senador Antonio Trillanes, que já havia liderado em 2003 um motim contra a presidente Gloria Macapagal Arroyo, foi algemado e detido. "Fomos testemunhas e vítimas da crueldade deste governo para com o povo. Como soldados, vamos enfrentar isso", disse ele a jornalistas quando questionado sobre se estava disposto a enfrentar novas acusações. Mais de 20 soldados haviam escapado do tribunal onde eram julgados pelo motim de 2003, apesar da escolta. Eles seguiram até o hotel Península, em Makati (bairro financeiro da capital), e ocuparam o saguão, exigindo a deposição de Arroyo. Forças de elite foram vistas se concentrando em frente ao hotel, depois que pelo menos um blindado investiu contra a porta, arrombando-a. Vários jornalistas e funcionários ficaram retidos no hotel, em meio ao gás lacrimogêneo, assim como alguns hóspedes Os soldados rebeldes haviam proibido as pessoas de saírem do hotel a partir das 15h (5h, horário de Brasília), prazo dado para o fim do motim. Mais tarde, eles recuaram e permitiram a saída das pessoas. Arroyo, muito impopular devido às suspeitas generalizadas de corrupção, já resistiu a pelo menos duas tentativas de golpe e três processos de impeachment, graças à forte maioria entre os deputados e à apatia da classe média, cansada de instabilidade política. (Com reportagem de Rosemarie Franciso e Manny Mogato)