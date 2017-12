Solidário, FHC envia mensagem a Bush O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou, há pouco, no começo da tarde, a seguinte mensagem ao presidente norte-americano George Bush, a respeito da onda de atentados terroristas contra o país. Veja a íntegra da mensagem de FHC a Bush. Senhor presidente, As notícias dos ataques terroristas em Nova York e Washington provocaram indignação no Brasil. Causou-nos profunda tristeza a trágica perda de vidas humanas. Em nome do povo brasileiro, desejo transmitir-lhe a expressão de nossa solidaridariedade neste momento extremamente difícil. O Brasil condena nos termos mais fortes possíveis todas as formas de terrorismo. Continuaremos a apoiar os esforços cooperativos da comunidade internacional para erradicar tais práticas inaceitáveis que são inteiramente incompatíveis com a construção de uma ordem internacional baseada nos princípios de justiça. Mais alta consideração, Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República