Solução de dois Estados é a mais viável Não faltam opiniões quando o assunto é o Oriente Médio e os recentes acontecimentos em Gaza não as silenciaram. Manifestou-se recentemente sobre o tema uma minoria de especialistas que defende a solução de um só Estado, o que comprometeria a legitimidade de Israel e seu direito internacionalmente reconhecido de existir como Estado soberano na terra dos meus antepassados. Tendo testemunhado o notável progresso que conseguimos com a Autoridade Palestina, anos atrás, acredito que a solução de dois Estados não só é a melhor para este conflito antiquíssimo, como a que está mais ao nosso alcance. A solução do Estado único tem falhas intrínsecas que a anulam totalmente como solução. Do ponto de vista de Israel, não é possível para o povo judeu aceitar um acordo que significa o fim da existência de um Estado judaico. Do ponto de vista dos palestinos, não lhes deveria ser negada a oportunidade de tomar o destino nacional em suas próprias mãos. Os que discordam da solução de dois Estados defendem - não sem razão - que Gaza e Cisjordânia são pequenas demais para absorver os refugiados palestinos. Mas isso ocorreria também no caso da fórmula do Estado único. Ele acabaria sendo um Estado de apenas 24 mil quilômetros quadrados, que já possui uma população superior a 10 milhões (5,5 milhões de judeus e 4,5 milhões de árabes). Embora os cínicos questionem as dimensões da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, os otimistas não precisam olhar além de Cingapura para se tranquilizar. A área da Cisjordânia e de Gaza é nove vezes o tamanho de Cingapura, mas, somando o número dos palestinos de ambas as regiões, a população é menor que a de Cingapura, país do Sudeste Asiático que desfruta de um dos mais altos padrões de vida do mundo. Temos confiança de que os palestinos conseguirão realizar um sucesso semelhante, e continuaremos trabalhando incessantemente com nossos parceiros na mesa de negociações a fim de estabelecer um Estado palestino autônomo, no qual poderão instituir uma economia moderna com base na ciência, tecnologia e nos benefícios da paz. A criação de um único país multinacional é um caminho precário que não prenuncia boas perspectivas para a paz, e, ao contrário, favorece a perpetuação do conflito. O Líbano, devastado pelo derramamento de sangue e pela instabilidade, representa apenas um dos muitos exemplos de atoleiros indesejáveis desta natureza. As dificuldades da solução de dois Estados são numerosas, mas é a única fórmula realista e moral para pôr fim ao conflito palestino-israelense. Os que não aceitam a solução argumentam que, após a criação de um Estado palestino, a parte central da silhueta de Israel se revelaria estreita demais - cerca de 10 quilômetros - para garantir a segurança de seus cidadãos. Na realidade, 10 quilômetros seria pouco para garantir a segurança total, o que reforça a convicção de que a segurança de Israel não diz respeito apenas à defesa territorial, mas à paz. A paz faz com que as asas se abram totalmente, mesmo quando a parte central do corpo é pequena. No mês passado, o líder líbio, Muamar Kadafi, apresentou sugestões para a solução de Estado único. Embora eu discorde de sua fórmula, sinto-me animado pela maneira como ele esclarece e apresenta sua argumentação. Este é, em grande parte, o ponto principal de sua premissa fundamental e central: "O povo judeu quer e merece uma pátria." A repercussão destas palavras é crucial, pois elas se opõem diametralmente aos elementos muçulmanos radicais que rejeitam o próprio direito do povo de Israel a uma pátria na terra de seus antepassados e, a partir disso, defendem uma "jihad" assassina cujo objetivo é destruir Israel. O povo judeu quer e merece viver em paz na pátria histórica que é sua por direito. Por sua vez, o povo palestino quer e merece sua própria pátria, suas próprias instituições políticas e seu direito à autodeterminação. É vital que esta causa se baseie na perspectiva da coexistência entre judeus e árabes, que se traduz na cooperação em campos como economia, turismo, meio ambiente e defesa. Conseguir tudo isso só será possível concedendo a cada povo seu próprio Estado e fronteiras, para permitir que seus cidadãos orem de acordo com seu respectivo credo, cultivem sua cultura, falem sua língua e protejam sua herança cultural. Portanto, devemos concentrar nossos esforços para fazer com que estes dois Estados cresçam e se desenvolvam. Talvez, um dia, israelenses e palestinos cheguem à conclusão, como na Europa, de que não devem existir fronteiras que inibam a coordenação econômica ou sirvam de motivo para a guerra. *Shimon Peres é presidente de Israel