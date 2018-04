Solução está na mudança da legislação

A polícia de Miami argumenta que encontrar lugar para os ex-presidiários morarem não faz parte de suas atribuições. "É responsabilidade do ex-detento achar um lugar que cumpra as determinações da lei. Se eles estão em lugar não permitido, nós os retiramos." Para muitos, a solução é mudar a lei, que se tornaria igual à de outros condados onde ex-presos podem viver a 300 metros de grupos de crianças. "O gueto dos criminosos sexuais é uma vergonha nacional. Neste ritmo, a Flórida terá centenas vivendo debaixo da ponte em poucos anos", disse em editorial o jornal Miami Herald. Segundo Jill Levenson, pesquisadora do Centro para Educação e Reabilitação de Criminosos Sexuais, nem sequer há provas de que alojar os criminosos sexuais a vários metros de escolas evite a recidiva. A maioria dos crimes sexuais contra crianças são cometidos por membros da família e não por estranhos no parque. "Deixar essas pessoas debaixo da ponte não é do interesse da segurança pública. Lá, eles não têm nada a perder e tornam-se propensos a voltar a cometer crimes", diz Jill. Para ela, a melhor política é avaliar cada um dos ex-presos individualmente e estabelecer, com o oficial de condicional, qual o melhor procedimento para reinseri-lo na sociedade. Enquanto não chegam a uma solução, os criminosos continuam se ajeitando na Julia Tuttle. "Como acham que sou um animal, agora essa é a minha casa. Comprei uma barraca e vim para cá. Demorei mais de três meses para tirar uma identidade e meu endereço é embaixo da ponte", diz Antonio, 60 anos. Engenheiro mecânico nascido em Cuba, ele está nos EUA há mais de 30 anos. Cumpriu 16 anos de prisão por abusar de uma menor de 13 anos, filha de sua companheira. Saiu em janeiro e ainda tem 10 anos de condicional. Segundo ele, "não existem provas" de que ele estuprou alguém. "A sociedade nos trata como leprosos. Este país fala muito em direitos humanos, mas eu pergunto, que direitos são esses? Será que o presidente (Barack) Obama concorda que isso são direitos humanos?"P.C.M.