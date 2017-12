Somali acusado de planejar explodir shopping nos EUA O governo americano acusou o somali Nuradin Abdi, de 32 anos, residente em Columbus, Ohio, de conspirar com outros membros da rede Al-Qaeda para detonar uma bomba em um shopping center nos Estados Unidos, informou o secretário de Justiça, John Ashcroft. Ele disse que Abdi recebeu treinamento em um campo na Etiópia e depois retornou aos EUA, onde ele e outros terroristas, entre eles o paquistanês Iyman Faris, um membro confesso da Al-Qaeda condenado a 20 anos de prisão no ano passado, começaram a planejar o atentado. Abdi também está sendo acusado de fraude. A promotoria afirma que ele obteve status de refugiado em 1999, utilizando documentos e depoimentos falsos. Abdi, Faris e seus dois companheiros, cujas identidades não foram reveladas, são acusados de associação delituosa para proporcionar apoio material a terroristas e a uma organização terrorista. O somali está detido desde novembro por violações da lei de imigração. Se for condenado, poderá receber uma sentença máxima de 30 anos de prisão por ajudar a Al-Qaeda e 25 anos por fraude contra as leis de imigração. Faris, que trabalhava como caminhoneiro em Ohio, declarou-se no ano passado culpado de conspirar para cortar os cabos da Ponte Brooklin de Nova York e para descarrilar trens na mesma cidade ou em Washington.