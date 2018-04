Somali-americano é ratificado primeiro-ministro do país

O governo somali controla somente uma pequena porção de Mogadiscio, a capital do país. Desde o início de 2004, o governo conseguiu escassos avanços, mas fora da capital seu poder é pouco ou nulo. A Somália não possui governo central há quase duas décadas.

"A Somália não é os Estados Unidos", disse à Associated Press Amina Mur, mãe de sete filhos, em referência ao período em que o atual primeiro-ministro viveu nos Estados Unidos. "Assim como muitos somalis que vieram do exterior, de países ocidentais, depois do colapso do governo em 1991 e que hoje são parlamentares ou autoridades, ele desconhece a difícil situação do país e não poderá liderar um gabinete eficaz no estabelecimento de um plano de segurança integral", opina ela, em tom pessimista.

Mohamed foi indicado para o posto de primeiro-ministro pelo presidente xeque Sharif Sheik Ahmed em 14 de outubro, mas a votação pelo Parlamento foi adiada em diversas ocasiões por falta de acordo entre o executivo e o legislativo sobre como realizar a votação.

O presidente queria voto por aclamação, enquanto os líderes do Parlamento defendiam o voto secreto. Hoje, por aclamação, os parlamentares somalis aprovaram o novo primeiro-ministro por 297 votos a favor e 92 contra. As informações são da Associated Press.