Somália: Explosão de carro-bomba mata 7 pessoas

Suspeita-se que o carro-bomba tivesse como alvo um caminhão que transportava agentes do governo somali, mas a detonação destruiu um veículo civil e incendiou um micro-ônibus, relataram testemunhas.

Além dos sete mortos, dez pessoas ficaram feridas, mas o resgate às vítimas prosseguia e é possível que o número aumente, disse Abid Mohamud Aden, capitão da polícia somali.

Nenhum grupo ou indivíduo assumiu a autoria da explosão, mas a milícia islâmica Al-Shabab continua empenhada em sua luta contra as frágeis instituições somalis.

O Al-Shabab controlou grande parte das regiões sul e central do território da Somália, inclusive Mogadiscio, de 2006 a meados de 2011, quando foram repelidas por tropas da União Africana (UA). As informações são da Associated Press.