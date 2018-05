Somália tem mais de 600 mil famintos, diz organização Mais de 600 mil pessoas estão sofrendo de desnutrição grave no sul da Somália, numa parte do país que no passado era considerada sua "despensa", afirmou a agência assistencial Food Security Analysis Unit, que agrupa várias organizações. A avaliação da desnutrição na região de Shabelle foi publicada na noite de segunda-feira pela entidade. "A nutrição ... deteriorou-se drasticamente desde março na ... região, que geralmente é a mais resistente e a despensa do país", informa o relatório. Um dos motivos foi a falta de chuvas, além dos problemas no comércio causados pelo conflito que matou centenas de pessoas desde que o governo, com o apoio da Etiópia, expulsou os islamitas de Mogadíscio, em dezembro. O relatório estimou que a inflação dos últimos três meses no país tenha ficado entre 40 e 60 por cento. "Todos esses choques num período curto de tempo resultaram no rápido estabelecimento de uma emergência humanitária, com altas taxas de desnutrição aguda e severa, que afeta mais de 600 mil pessoas", disse o documento. O país, no Chifre da África, não tem um governo estável desde a queda do regime de Siad Barre, em 1991. (Por Tim Cocks)