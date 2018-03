Somalis atiram em etíopes, matam oficial e são mortos

Insurgentes somalis foram mortos nesta quinta-feira, 14. Eles atacaram tropas da Etiópia durante a noite poucas horas após a segunda tentativa para restabelecer a conferência de paz que foi adiada, disseram moradores. Um civil morreu durante os ataques simultâneos em fogo aberto e com choque de granadas por volta da meia-noite em três posições de suporte das tropas da Etiópia na Somália como do governo interino, disseram testemunhas. O comissário do distrito, no norte de Mogadiscio, foi morto no começo da manhã (horário local).