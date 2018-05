Somalis mantêm reféns após pagamento de resgate

"Nós decidimos mantê-los porque a Índia deteve nossos colegas", disse o pirata Hassan Farah. "Nós libertamos os outros tripulantes, que se afastaram da nossa costa. Vamos manter esses indianos até que nossos colegas sejam libertados". Farah disse que os piratas no reduto de Haradhere tomaram a decisão coletivamente. Os reféns indianos devem ser levados para terra firme.

Um resgate multimilionário foi pago pela companhia do Asphalt Venture, cuja sede está localizada em Mumbai, na Índia. Os piratas recebem em média US$ 5 milhões para liberar navios e tripulações e acredita-se que uma soma próxima a isso tenha sido paga hoje.

Ainda não se sabe quantos dos 15 tripulantes que estavam a bordo do Asphalt Venture são indianos. O navio havia sido sequestrado no final de setembro. A medida marca uma mudança no padrão de negócios dos piratas, que costumavam libertar navios e reféns após o pagamento do resgate e pode complicar os esforços internacionais militares contra o comércio pirata. As informações são da Associated Press.