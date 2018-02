A descoberta foi feita a 112 quilômetros de Hassi Messaoud, o maior campo de petróleo da Argélia. Yousfi disse que a Sonatrach terá de usar métodos não convencionais para extrair petróleo do novo campo, acrescentando 10% aos custos, de acordo com declarações do funcionário da empresa, Said Sahnoun. Fonte: Dow Jones Newswires.