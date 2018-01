Sonda espacial detecta água em Marte Poucos dias depois de iniciar uma nova missão na órbita de Marte, a sonda Odyssey, da Agência Espacial Norte-americana (Nasa) detectou o que parece ser água congelada na superfície, em quantidade aparentemente suficiente para possibilitar a existência de vida no planeta. Segundo anunciaram cientistas da Nasa na sexta-feira, as primeiras informações indicam a presença de uma "significativa" quantidade de hidrogênio, provavelmente de gelo, na zona do pólo sul de Marte, apesar de não determinar exatamente quanto gelo existiria no planeta. O satélite Odyssey, do tamanho de um trator pequeno, iniciou uma missão de mapeamenteo do planeta vermelho na semana passada, e os cientistas disseram que a descoberta superou todas as suas expectativas.