Sonda Morpheus, da Nasa, explode após decolagem

O projeto Morpheus, de baixo custo, projetado para transportar carga para a lua e outros destinos no espaço, decolou com sucesso, mas depois falhou em seu primeiro voo autônomo de teste, no Kennedy Space Center.

Equipes de bombeiros correram para apagar as chamas do Morpheus, projetado para transportar até 1.100 quilos de carga para a lua, como um robô humano, um pequeno viajante ou um pequeno laboratório para converter poeira lunar em oxigênio.

"Uma falha de um componente de hardware foi o que impediu a sonda lunar de manter voo estável", disse a Nasa, acrescentando que seus engenheiros estão examinando os dados do teste para determinar o que causou a falha.

"Falhas como esta foram antecipadas antes do teste, e fazem parte do processo de desenvolvimento para qualquer complexo hardware espacial", disse a agência espacial em comunicado, acrescentando que "o que podemos aprender com os testes nos ajudarão a construir um melhor sistema no futuro".

A Nasa até agora gastou US$ 7 milhões no projeto, que visa conceber um veículo sustentável para pousar na lua, em asteroides e em outras superfícies no espaço. As informações são da Dow Jones.