Sonda Phoenix confirma que existe água em Marte A sonda e robô espacial Phoenix confirmou hoje que existe água em Marte, informaram os cientistas da Nasa, agência espacial americana. Após recolher com seu braço mecânico uma amostra do solo marciano e analisá-la em seu laboratório, o robô Phoenix confirmou a presença de água congelada no pólo norte de Marte. "Nós finalmente tocamos e provamos o gelo," disse William Boynton, da Universidade do Arizona, em Tucson. Os cientistas já desconfiavam há vários anos que existisse gelo em Marte, mas a confirmação nesta semana foi acidental. A Phoenix pousou em Marte em 25 de maio, numa caçada de três meses para determinar se o planeta poderia ter abrigado vida no passado. A sonda conduz pesquisas para descobrir se o clima já foi mais quente no passado, o que poderia indicar um ambiente mais receptivo ao surgimento da vida.