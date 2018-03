Sonia Gandhi vai à China, a convite do presidente Hu Jintao

A líder do Partido do Congresso indiano (governista), Sonia Gandhi, viajou nesta quinta-feira, 25, à China, acompanhada de seu filho Rahul, numa visita de cinco dias a convite do presidente chinês, Hu Jintao, informou a agência PTI. Será a primeira visita de Gandhi à China desde que assumiu o comando do Partido do Congresso, em 1999. Além de Rahul Gandhi, que é secretário-geral da juventude do partido, viajam com a líder os dirigentes partidários Karan Singh e Prithviraj Chavan. O vice-ministro de Relações Exteriores, Anand Sharma, completa a comitiva. Gandhi ficará em Pequim até sexta-feira, 26. Ela vai a Xiang no dia 27 e a Xangai dia 28. O retorno à Índia será na próxima segunda-feira.