Soros doa US$ 10 milhões a grupo empenhado em bater Bush Fazendo uma grande incursão na política partidária, o multibilionário George Soros prometeu doar US$ 10 milhões para um novo grupo ligado ao Partido Democrata, empenhado em derrotar o presidente George W. Bush nas eleições do ano que vem. Soros, que no passado já fez pequenas doações a candidatos democratas e ao partido, fará a doação a um comitê de ação política chamado America Coming Togheter (ACT), disse seu porta-voz, Michael Vachon. O grupo planeja implementar um projeto de US$ 75 milhões para derrotar Bush e "eleger autoridades progressistas em todos níveis em 2004", concentrando-se em 17 Estados-chave. "O destino do mundo depende dos Estados Unidos, e o presidente Bush está nos levando para a direção errada", opinou Soros num comunicado. "O ACT é uma forma efetiva de mobilizar a sociedade civil, de convencer as pessoas a irem às urnas e votar para os candidatos que irão reafirmar os valores da sociedade mais aberta do mundo". Soros ajudou a financiar uma propaganda publicada em The New York Times no fim do mês passado, acusando Bush de ter usado informações de inteligência "exageradas ou mesmo falsas" para justificar a guerra no Iraque.