Soros doa verba para projeto de legalização da maconha O bilionário George Soros fez uma doação de US$ 1 milhão para o projeto de legalização da maconha, que será votado em plebiscito no dia 2 de novembro, na Califórnia. A notícia da contribuição, divulgada hoje pelo jornal The Sacramento Bee, é a maior doação de uma pessoa física depois da feita pelo empreendedor de Oakland, Richard Lee, o principal patrocinador da proposta 19.