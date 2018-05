Sósias ganham atenção e dinheiro imitando casal real

LONDRES - Sósias do príncipe William e de sua noiva, Kate Middleton, vêm ganhando cada vez mais atenção, trabalho e dinheiro na Grã-Bretanha. Nos últimos seis meses, Jodie Bredo e Simon Watkinson interpretaram o novo casal real em peças publicitárias, em eventos e até en lançamentos de livro.

Simon é engenheiro civil e acha "surreal" seu trabalho como sósia de William. Jodie se faz passar por Kate Middleton há dois anos. Diz que todos os dias faz algo diferente e que está ganhando bem para isso.

O que explica o sucesso dos sósias?

A artista Alison Jackson, que trabalha com imitadores há 12 anos, acha que os sósias nos fazem sentir mais próximos das celebridades. Para a agente Susan Scott, o negócio começou a se tornar lucrativo na Grã-Bretanha em 1981, com o casamento do príncipe Charles e Lady Di. Mas Scott adverte que se trata de um trabalho efêmero. Quando Diana morreu, em 1997, suas 50 sósias perderam a utilidade.

Em contrapartida, algumas carreiras são duradouras. Mary Reynolds, por exemplo, é uma veterana. Há 23 anos ela tem trabalhado como sósia da rainha Elizabeth 2ª. Ela se considera "sortuda" por ainda ter um trabalho que considera divertido e que a permite conhecer lugares diferentes, dia após dia.

