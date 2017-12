Soyuz leva mais 3 astronautas à estação orbital Alpha Três astronautas - um russo, um americano e um espanhol - partiram hoje a bordo de uma nave Soyuz para uma missão de 200 dias na Estação Espacial Internacional (ISS). Com a interrupção dos vôos dos ônibus espaciais, a ISS depende agora das naves russas. "Os cosmonautas russos e a Rosaviakosmos (a agência espacial russa) assumiram o fardo de manter a ISS", elogiou o administrador da Nasa, Sean O´Keefe, que não descartou a possibilidade de, no futuro, a China participar também do projeto.