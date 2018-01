Soyuz se acopla à Estação Espacial Internacional A nave russa Soyuz TMA2 se acoplou hoje com a Estação Espacial Internacional (ISS), segundo o Centro de Vôos Espaciais Russo. Meia hora depois, o astronauta russo Igo Malénchenko e o norte-americano Edward Lu, entraram na ISS, onde estavam os norte americanos Ken Bowerson e Don Petit, e o russo Nikolai Budarin. Os últimos três estão há 160 dias no espaço e, agora, preparam a Soyuz TMA1 que os trará de volta à Terra no dia 4 de maio. A partir de agora, a ISS ficará apenas com dois tripulantes, depois da decisão da Nasa de suspender seus vôos com ônibus espaciais, depois do acidente com a Columbia em 1º de fevereiro, quando morreram sete astronautas.