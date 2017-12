Soyuz traz tripulação da Alpha de volta à Terra Com aparência cansada, mas contente, o cosmonauta russo Gennady Padalka e o astronauta americano Mike Fincke (foto à esquerda) retornaram à Terra depois de uma missão de seis meses a bordo da estação espacial internacional Alpha. Um foguete russo Soyuz desceu nas estepes do Casaquistão nas primeiras horas da manhã de hoje. Familiares e amigos cumprimentaram os dois ao recebê-los na Cidade Estelar, em Moscou, para onde foram levados. O cosmonauta russo Yuri Shargin, que foi buscar Padalka e Fincke na estação orbital internacional, passou oito dias no espaço. O Soyuz desceu num campo aberto a 90 quilômetros de Arkalyk, no Casaquistão, às 4h36 locais de hoje (21h36 de ontem pelo horário de Brasília).