Soyuz volta à Terra com tripulantes da estação orbital Uma cápsula espacial Soyuz trouxe de volta à Terra, na madrugada desta terça-feira, um astronauta norte-americano, um russo e um espanhol. A nave aterrissou às 5h40 (0h40 de Brasília), no Cazaquistão. A viagem, de três horas e meia, foi a segunda ocasião em que um astronauta norte-americano voltou à Terra a bordo de uma nave russa, aterrissando em território estrangeiro. Desde a explosão do transportador Columbia, em fevereiro, a NASA (agência espacial dos EUA) suspendeu os vôos espaciais e as cápsulas Soyuz têm feito a conexão com a estação orbital. O americano Ed Lu, o russo Yuri Malenchenko e o espanhol Pedro Duque aterrissaram numa região despovoada do centro-norte do Cazaquistão, 35km ao sul de Arkalyk. Os astronautas se mostraram aliviados por não se ter repetido o drama de maio, quando um erro técnico desviou em 400 km o local previsto para o pouso da Soyuz, que naquela viagem trazia tripulação russa e norte-americana.