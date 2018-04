SP também vai enviar equipes de resgate ao Haiti O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), colocou à disposição do governo federal uma força-tarefa para ajudar na busca e no resgate das vítimas do terremoto que arrasou a capital do Haiti, Porto Príncipe, na terça-feira. O grupo já está de prontidão e aguarda apenas por transporte até o país, que será feito por coordenação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Irão ao Haiti 30 homens do grupo de elite do Corpo de Bombeiros de São Paulo, quatro equipes médicas e quatro cães da raça pastor belga, treinados para encontrar vítimas de desmoronamento.