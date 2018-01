Sri Lanka abre amanhã negociações de paz com rebeldes As negociações previstas para começar amanhã em Oslo entre o governo do Sri Lanka e negociadores do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eeelam (LTTE) deverão ter como foco a manutenção de um frágil cessar-fogo e a adoção de medidas políticas concretas para encerrar um conflito de 19 anos que já custou mais de 65 mil vidas. A rodada de conversações - a primeira entre as partes a ser realizada em solo europeu - também definirá como serão utilizados os cerca de US$ 70 milhões em ajuda externa prometidos ao país na semana passada numa conferência internacional realizada em Oslo. Durante os últimos dois anos, a Noruega vem desempenhando um papel fundamental para possibilitar um pacto de paz entre o governo do Sri Lanka e rebeldes do LTTE.