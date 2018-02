Sri Lanka acusa rebeldes de afundar navio da marinha O Sri Lanka acusou o grupo rebelde Tigres do Tâmil de afundar uma embarcação da marinha no porto oriental de Trincomalee no sábado (horário local), mas disse que não houve mortes na explosão. "O navio de logística chamado Invisível... afundou devido a uma explosão subaquática", disse um porta-voz da marinha, comandante D.K.P. Dassanayake. O incidente ocorreu no momento em que o Sri Lanka preparava a realização das primeiras eleições em sua região oriental em duas décadas, no sábado. A marinha responsabilizou os rebeldes pela explosão.