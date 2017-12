Sri Lanka: explosão deixa 8 mortos e 200 feridos Oito pessoas morreram e pelo menos 200 ficaram feridas neste domingo na explosão de uma granada em um estádio no Sri Lanka. De acordo com informações da polícia local, desconhecidos lançaram uma granada sobre o público que assistia a um show no estádio de Kurunegala, a cerca de 120 quilômetros ao noroeste da capital Colombo. No momento do acidente, cerca de 25 mil pessoas estavam no local. Para a polícia, o ataque foi patrocinado por grupos rivais, sem qualquer conotação com rebeldes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE). Desde 1983, quando o grupo rebelde começou a lutar por um estado independente para a minoria tâmil, mais de 61 mil pessoas morreram.