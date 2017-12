Sri Lanka: Guerrilheiros tâmeis atacam navio jordaniano Membros da guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) atacaram neste sábado uma embarcação de bandeira jordaniana que estava ancorada no norte do Sri Lanka devido a problemas técnicos, informou uma fonte oficial. Segundo um comunicado do Ministério da Defesa cingalês, a embarcação "Farha 3" se viu obrigada a paralisar seu curso às 3h30 locais (21 de sexta em Brasília) devido a uma falha da maquinaria quando navegava à altura de Mullaitivu, em águas do norte da ilha sob controle dos LTTE. "A embarcação emitiu uma mensagem de socorro informando que estava sob fogo pirata, que foi captada pelo Centro de Coordenação de Resgate de Falmouth, no Reino Unido, que a repassou às autoridades cingalesas". O navio transportava 14.000 toneladas de arroz da Índia rumo à África do Sul, e nela viajava uma tripulação de 25 pessoas de nacionalidades jordaniana e egípcia.