Sri Lanka pede ajuda internacional O governo do Sri Lanka está buscando uma ajuda internacional de US$ 300 milhões para reconstruir e reabilitar a Península de Jaffna, no norte do país, destruída por uma sangrenta guerra interna. O ministro de Relações Exteriores do Sri Lanka, Tyronne Fernando, enviou o pedido a 30 diplomatas estrangeiros de países como Grã-Bretanha, China, Índia e Paquistão, que visitaram a região na quinta-feira, informou hoje Ashraff Doula Ambas, embaixador de Bangladesh no país.