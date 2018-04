Sri Lanka suspende ofensivas contra rebeldes por 2 dias O presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ordenou hoje a suspensão por dois dias das ofensivas contra os rebeldes do Tamil Tiger para possibilitar que milhares de civis deixem a zona de guerra. As forças armadas do país devem se concentrar apenas em operações restritas durante as comemorações do Ano Novo no país (que ocorre entre os dias 13 e 14 de abril), de acordo com o presidente, que pediu mais um vez para que os rebeldes "reconheçam sua derrota militar, entreguem as armas e se rendam".