Sri Lanka: vítima da chuva invade gabinete do governo Vítimas das enchentes no Sri Lanka acusam as autoridades do país de impedir a chegada de ajuda humanitária. Hoje, um grupo invadiu o escritório do governo na vila de Ariyampathy e atacou seus funcionários. Mais de 1 mil pessoas cercaram o escritório do governo na vila, localizada no distrito de Batticaloa.