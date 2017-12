Starbucks e Airbnb respondem com ações a decreto de Trump anti-imigração 

WASHINGTON - A rede de cafés americana Starbucks e o site de hospedagem Airbnb anunciaram ações para apoiar pessoas afetadas pelo decreto do presidente Donald Trump, que suspende a entrada de refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.

A Starbucks planeja contratar nos próximos cinco anos 10 mil refugiados nos 75 países nos quais está presente, enquanto a Airbnb anunciou que hospedará de forma gratuita os atingidos pelo decreto.

"Escrevo a vocês hoje com uma profunda preocupação, o coração apertado e uma promessa decidida", afirma o presidente da Starbucks, Howard Schultz, em um e-mail enviado aos seus funcionários que foi publicado na internet.

"Vivemos tempos sem precedentes, nos quais somos testemunhas de que a consciência de nosso país e a promessa do sonho americano foram colocadas em xeque", acrescentou Schultz, que apoia o Partido Democrata.

O executivo indicou que a Starbucks está em contato com os trabalhadores atingidos pelo decreto presidencial, que estabeleceu restrições severas para a entrada no território americano e "verificações extremas" contra cidadãos de sete países: Síria, Líbia, Sudão, Irã, Iraque, Somália e Iêmen.

O grupo se comprometeu a contratar pessoas que fogem de guerras, perseguições e discriminação.

Nos Estados Unidos, a Starbucks começará a recrutar refugiados que trabalharam para o Exército americano como, por exemplo, intérpretes.

"Devemos garantir que nossos escolhidos nos ouçam individualmente e coletivamente. A Starbucks faz sua parte", disse o dirigente, acrescentando que a rede de cafés quer servir seus clientes igualmente "em um país cristão ou muçulmano".

If you're able to host refugees in need via Airbnb, you can sign up here: https://t.co/ccI5BKW0mX https://t.co/WWTGUNemMv — Brian Chesky (@bchesky) 30 de janeiro de 2017