Stéphane Dion é o novo líder do Partido Liberal no Canadá O ex-ministro do Meio Ambiente Stéphane Dion foi eleito neste sábado o novo líder do Partido Liberal, a principal força de oposição no Canadá. Dion venceu de forma surpreendente uma concorrida eleição, já que os dois principais favoritos para ocupar o posto eram o intelectual Michael Ignatieff e o veterano político Bob Raspa. O Partido Liberal governou sem interrupção entre 1993 e o começo deste ano, quando o Partido Conservador do atual primeiro-ministro, Stephen Harper, derrotou os liberais encabeçados por Paul Martin. Após a derrota eleitoral, Martin renunciou como líder dos liberais. Dion, um antigo professor universitário, de 51 anos e original de Québec, ocupou diferentes postos durante os Governos dos primeiros-ministros Jean Chrétien e Paul Martin. Durante a etapa de Chrétien, Dion foi o ministro de Assuntos Intergovernamentais e criou a polêmica Lei da Clareza, que outorga ao Parlamento federal a prerrogativa de supervisionar as condições e os resultados de um futuro referendo separatista em Québec. Dion foi ministro do Meio Ambiente durante o Governo de Martin e é considerado como o principal responsável pelo sucesso da cúpula sobre a Mudança Climática da ONU realizada no final de 2005, em Montreal, na qual se estabeleceram as bases para um acordo meio ambiental uma vez que expire o Protocolo de Kyoto. Suas sólidas credenciais federalistas e seu trabalho à frente da pasta do Meio Ambiente foram dois dos fatores que mais influíram para a sua vitória. Os comentaristas políticos do país prevêem que o primeiro-ministro Harper convocará eleições antecipadas no próximo ano para tentar melhorar sua posição no Parlamento, onde só controla 123 das 306 cadeiras da Câmara dos Comuns.