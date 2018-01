Stephanie de Mônaco se casa com acrobata português A princesa Stephanie de Mônaco casou-se com seu namorado, um acrobata circense português, informou o palácio real nesta terça-feira. Stephanie e seu novo marido, Adans Lopez Peres, casaram-se sexta-feira em uma cerimônia privada. A imprensa alemã noticiou que o casamento foi realizado em Genebra, mas o porta-voz Armando Deus disse não saber onde a cerimônia ocorreu. A princesa de 38 anos, um dos três filhos do príncipe Rainier com a atriz americana Grace Kelly, é sempre acompanhada de perto pelos tablóides devido a sua tumultuada vida amorosa. Stephanie teve dois filhos, Louis e Pauline, com o seu ex-guarda-costas Daniel Drucuet, antes deles se casarem em 1995. O matrimônio terminou um ano depois, quando Drucuet foi fotografado em uma piscina com uma dançarina de streap-tease. A terceira filha de Stephanie é Camille, filha dela com outro guarda-costas, Jean-Raymond Gottlieb. Antes do último casamento, Stephanie foi flagrada em encontros românticos com o diretor de circo suíço e treinador de elefantes Franco Knie.