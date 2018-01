Stephen Gough atravessa a Grã-Bretanha a pé. Nu Muitas visitas a juizes e várias prisões depois, ele conseguiu: Stephen Gough, 44 anos, terminou sua jornada por toda extensão da Grã-Bretanha e atingiu, hoje, seu destino do jeito que a iniciou ? nu. Gough chegou a John O´Groats, no mais distante ponto norte da Escócia, sete meses depois de iniciar sua odisséia para promover as vantagens do nudismo - a maior parte passada atrás das grades por causa de reclamações do público. Apelidado de o ?Andarilho nu?, ele chegou quando caia a noite, em meio à ovação de um grupo de habitantes da cidadezinha e recepcionado por um grande contingente de representantes da mídia. O fuzileiro da Marinha Real foi preso 16 vezes, teve de apresentar-se inúmeras vezes em tribunais e foi condenado duas vezes à prisão ? passou cerca de cinco meses na cadeia ? durante a caminhada de 1.363 quilômetros a partir de Land?s End, no sudeste da Inglaterra. Gough começou a caminhada no verão britânico de 2003, em junho, usando sua meias, botas, chapéu e mochila. E persistiu, apesar dos atrasos causados por suas repetidas prisões e recusa em usar roupas mais quentes à medida que chegava ao norte da Inglaterra e às terras altas da Escócia, já com um inverno de temperaturas congelantes. Ele também recusou-se a trajar-se para a ocasião, quando apareceu diante de juizes por toda a extensão do interior inglês, normalmente sentando-se na banco dos réus envolvido num lençol da prisão. Não há lei na Inglaterra contra nudez em público. Entretanto, existem leis contra exposição indecente ? só com provas da intenção de insultar-se uma mulher ? ou qualquer comportamento que confirme-se como ?molestamento, sobressalto ou perigo?. Gough diz que levará tempo para reverter a ?paranóia? pública a respeito do corpo humano, mas espera que sua campanha seja bem sucedida. ?Meu corpo é parte de mim e não é vergonhoso, é quem eu sou?, disse de tomar um gole de champanha em comemoração. Ele estava planejando passar a noite, hoje, em John O´Groats e apreciar uma lauta refeição antes de vestir suas roupas novamente e voltar para o sul, para sua casa em Eastleigh, na Inglaterra. Uma vez lá, Gough não sabe o que virá a seguir. ?Muito freqüentemente aparecem grandes momentos em nossas vidas, tais como casar-se, quando você pensa ?o que vou fazer depois disso??, disse.