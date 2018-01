Stephen Hawking nega que tenha sido atacado O famoso astrofísico Stephen Hawking disse hoje que as alegações de foi atacado são ?completamente falsas?, embora sua ex-mulher insista em que a polícia investigue informações de que ele sofreu uma série de ferimentos inexplicáveis. ?Firmemente e de todo o coração, desminto as alegações de que fui atacado?, disse Hawking numa nota distribuída hoje através da Universidade de Cambridge. ?As notícias publicadas na imprensa são completamente falsas e estou profundamente desapontado com a circulação dessas informações pessoais incorretas?, continua a nota do cientista, que está hospitalizado em Cambridge recuperando-se de uma pneumonia. Citando notícias relatando que Hawking sofreu ferimentos misteriosos, incluindo um pulso quebrado, talhos no rosto e um corte nos lábios, sua ex-mulher, Jane, disse em uma entrevista telefônica, disse que ela e seus filhos suspeitam há muito de que ele vem sofrendo ataques inexplicáveis. A polícia do condado de Cambridge não deu nenhum detalhe sobre suas investigações, que provavelmente se desenvolvem há várias semana. Notícias dos jornais, esta semana continham, algumas vezes, alegações sensacionalistas atribuídas a enfermeiras não identificadas e outras pessoas que cuidaram de Hawking, de 62 anos, que está completamente paralisado pelo esclerose lateral amiotrópica. ?Não se deve deixar que a polícia pare com a investigação. Espero que não?, disse a sr. Hawking, de sua casa de Cambridge, por telefone. Embora casada novamente, ela continua usando o sobrenome Hawking. Várias vezes, ela disse, seus três filhos adultos perguntaram ao pai o que estava errado quando suas enfermeiras em tempo integral falaram de um ferimento inexplicável, e todas as vezes ele recusou-se a tomar qualquer atitude. Uma fonte da polícia de Cambridge confirmou uma reportagem do jornal londrino The Times de que uma enfermeira, que já cuidou de Hawking e que agora vive no exterior, está voltando para ser interrogada. Depois que Jane e o cientista divorciaram-se, depois de 26 anos de casamento, Hawking casou-se com sua enfermeira, Elaine Mason, de 53 anos, em 1995. ?Minha mulher e eu nos amamos muito e é só por causa dela que ainda estou vivo?, disse Hawking em sua nota de hoje. Eu peço que a mídia respeite a minha privacidade e permita-me concentrar-me na recuperação de minha doença.? Hawking é professor de matemática na Universidade de Cambridge, na cátedra que outrora pertenceu a sir Isaac Newton, e autor do best-seller Uma Breve História do Tempo. Há 40 anos, sua tetraplegia o privou da fala e dos movimentos, exceto pelos dedos com os quais pode operar a caixa de voz computorizada que lhe permite comunicar-se.