STF nega extradição de egípcio acusado de ser terrorista No primeiro aniversário dos atentados sofridos pelos Estados Unidos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recusaram hoje por unanimidade a extradição do egípcio Mohamed Ali Soliman, acusado em seu país de participar de organização terrorista internacional e de envolvimento em homicídios e posse ilegal de armas, munições e explosivos. Com a decisão, Mohamed Ali Soliman ganhou o direito de viver livremente no Brasil. Antes de ser preso, em abril, ele morava em Foz do Iguaçú, no Paraná, com a mulher, a dentista brasileira Rucaia Manah, e uma filha pequena. Os ministros do STF resolveram negar a extradição por razões técnicas, pois entenderam que a instrução do processo pelo governo egípcio foi feita de forma deficiente. "O governo requerente não juntos os elementos necessários para o deferimento da extradição", explicou o presidente do STF, Marco Aurélio Mello. "Tomamos a inércia como desinteresse." Em depoimento prestado no STF no início do ano, Mohamed Ali Soliman negou que tenha participado de ações ou treinamentos de organizações terroristas. "Sou pobre e nunca fui terrorista, pois todo terrorista é rico", disse na ocasião Soliman ao ministro Carlos Velloso, relator do pedido de extradição. O egípcio afirmou que era vítima de perseguição religiosa por ter deixado o cristianismo para se converter ao islamismo. Ele contou que, devido ao medo de ser morto no Egito, mudou-se há oito anos para o Brasil, mas antes passou pela Arábia Saudita e pelo Paraguai. Mohamed Ali Soliman garantiu que nunca esteve no Afeganistão, país onde ficava a base de treinamento da Al-Qaeda.