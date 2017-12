Stoiber permitiria uso de bases dos EUA contra o Iraque Edmund Stoiber, o dirigente conservador que disputará com o primeiro-ministro Gerhard Schroeder o cargo nas eleições de domingo, disse que não impedirá o uso das instalações militares americanas na Alemanha como base para um ataque contra o Iraque, disse um seu porta-voz nesta sexta-feira. Em uma entrevista à emissora de televisão RTL na quinta-feira, Stoiber foi consultado sobre se permitiria que a Alemanha fosse usada como plataforma para um ataque contra o Iraque. "Certamente não, se os EUA o fizerem unilateralmente", respondeu. Martin Neumeyer, porta-voz de Stoiber em seus escritórios de Munique, disse que a resposta se referia às instalações alemãs, não às americanas. "Os próprios americanos decidem sobre as instalações americanas", disse Neumeyer em um comunicado. Stoiber acusou Schroeder de prejudicar os tradicionalmente fortes laços com os EUA devido à sua oposição a uma guerra contra o Iraque.