Stones cancelam shows após morte de namorada de Jagger A banda de rock britânica Rolling Stones cancelou shows de sua turnê na Austrália e na Nova Zelândia após a morte da namorada do vocalista Mick Jagger, L''Wren Scott. Em nota, os músicos informaram hoje que "estão profundamente tristes e desapontados em anunciar o adiamento do resto da sua turnê 14 ON FIRE". Os integrantes da banda agradeceram aos fãs "por seu apoio nesse período difícil". Os Stones deveriam tocar na quarta-feira em Perth, na Austrália, e em outros locais nesta semana e na próxima, inclusive Melbourne e Sidney.