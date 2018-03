Stradivarius de 3 mi de euros é roubado na Alemanha A polícia afirmou que um violino feito por Antonio Stradivari, avaliado em 3 milhões de euros (cerca de US$ 4 milhões) foi roubado no norte da Alemanha. O instrumento estava em um solar em Bennigsen, perto de Hannover. Segundo uma porta-voz da polícia, o roubo ocorreu na tarde de sexta-feira. Foram levados outros objetos, como um quadro, medalhas e outro violino. O solar é palco de um festival anual de música clássica. Stradivari viveu entre 1644 e 1737. Ele produziu mais de 1.100 violinos, que estão entre os mais famosos e de melhor qualidade do mundo, dos quais 600 ainda existem.